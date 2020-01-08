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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Filistin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı şekilde 2 bin konutun inşa edilmesinin onayına ilişkin, "İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" açıklamasında bulunuldu.

08.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:26Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Filistin tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, 'in topraklarında yasa dışı şekilde 2 bin konutun inşa edilmesinin onayına ilişkin, "İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir. Filistin konusunda uluslararası toplumun hassasiyetlerini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren İsrail, gayrımeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasp etmeye hız kesmeden devam etmektedir. Ucuz iç siyasi hesaplarla Filistin'de işlediği suçlara her gün yenisini eklemektedir. İsrail'in, iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır" denildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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