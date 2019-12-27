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Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Almatı kentinde meydana gelen uçak kazasında ölenler nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

27.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:45 Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 'ın kentinde meydana gelen uçak kazasında ölenler nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almatı-Nur-Sultan seferini yapmak üzere Almatı Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının bu sabah (27 ) kalkış sırasında düşmesi sonucu gerek uçakta bulunanlar arasında, gerek düştüğü mahalde ölen ve yaralananların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza nedeniyle dost ve kardeş Kazak halkının üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(İHA)

Kazakistan, Aralık, Almatı, Güncel

Kaynak: İHA

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