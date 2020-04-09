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Dışişleri Bakanlığından, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporu değerlendirmesi...

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Beşşar Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporuna ilişkin, "Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap...

09.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:36
Dışişleri Bakanlığından, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporu değerlendirmesi...
Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye 'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Beşşar Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporuna ilişkin, "Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerektiğini" bildirdi.
Bakanlık, KSYÖ'nün Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine düzenlenen kimyasal saldırının rejim güçlerince düzenlendiğini belirten söz konusu rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Latamne beldesinde vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da, Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğine dikkat çekilerek "KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin ilk raporunu, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kimyasal silah kullanımının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir.
KSYÖ'yü, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren, 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen, Birleşmiş Milletler (BM) ve KSYÖ başta olmak üzere, uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir."
Söz konusu raporda, rejim güçlerinin, Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullanıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Güncel
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