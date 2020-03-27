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Dışişleri Bakanlığından Makedonya ve Arnavutluk'a AB tebriği

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamalarının kararlaştırılmasından dolayı Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ve AB'yi tebrik etti.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Dışişleri Bakanlığından Makedonya ve Arnavutluk'a AB tebriği
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamalarının kararlaştırılmasından dolayı Kuzey Makedonya ve Arnavutluk 'u ve AB'yi tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve müttefiklerimiz Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ve AB'yi tebrik ediyoruz" denildi. Açıklamada, "Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik bütünleşmelerini başından beri desteklemiş ve kendisi de müzakere eden aday bir ülke olan Türkiye, gecikmeyle de olsa alınan bu kararın bölgenin istikrarı ve refahına ve AB'nin küresel bir güç olma yolundaki çabalarına önemli katkılar sunacağına inanmaktadır. AB'nin sahip olduğu en önemli yumuşak güç aracı olan genişleme politikasının inandırıcı ve adil olmasına, dar görüşlü ulusal çıkarlar uğruna siyasileştirilmemesine ve 7 aday ülkeyi teşvik etmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Politika

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