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Dışişleri Bakanlığından "mektup" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'e ülkemiz hakkında gönderdiği mektupta, Türkiye'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunmuştur" dedi.

03.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:55
Dışişleri Bakanlığından
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'e ülkemiz hakkında gönderdiği mektupta, Türkiye 'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunmuştur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Başbakanının Türkiye'ye ilişkin olarak Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanına ilettiği mektup hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'e ülkemiz hakkında gönderdiği mektupta, Türkiye'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunmuştur. Yunanistan'ın kapısına gelen sığınmacılara tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı ve utanç verici muameleler hala hafızalardayken, bu ülkenin şimdi de mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesi son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünüdür. Türkiye, tamamen insani nedenlerle misafir ettiği 4 milyon sığınmacı için bugüne dek 40 milyar dolar harcamıştır. AB ise, Suriyeliler için Türkiye'ye yaptığı 6 milyar Avro'luk taahhüdün bugüne kadar sadece 2.7 milyarını göndermiştir. Yunanistan'a ise, ülkesindeki 100.000 sığınmacı için 3 milyar Avro'ya yakın destek vermiştir. Bizim teklifimiz bakidir: Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Fransa, Güncel
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