Dışişleri Bakanlığından Mogadişu'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı
, Mogadişu
'da bir pazar yerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerinde gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali
Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
Dışişleri Bakanlığı,Mogadişu
26 Kasım 2018 Pazartesi 23:35