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Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Mali sınırında yaşanan terör saldırısını kınadı.

10.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:25Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, 'in Mali sınırında yaşanan terör saldırısını kınadı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Nijer'in Mali sınırındaki Chinagodrar Karakolu'na yönelik olarak 9 Ocak günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
(İHA)

Nijer, Güncel

Kaynak: İHA

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