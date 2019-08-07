Haberler» Güncel» Haber

Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı.

07.08.2019 08:55 Dışişleri Bakanlığından Rusya ile vize açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı belirtilerek, "Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır" denildi. Açıklamada, "Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır" ifadesi kullanıldı.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:05   Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi
09:04   Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti
09:03   Aydın'da tarımsal üretimde alternatif metotlar konuşuldu
09:03   Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
09:01   (ÖZEL) Bahçelievler'de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü
09:00   (Özel) Başkentin Sümela'sı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
09:00   Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor