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Dışişleri Bakanlığından Tayland'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziye masajı yayımladı.

09.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:50Dışişleri Bakanlığından Tayland'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziye masajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde 8 Şubat günü askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde meydana gelen saldırılarda çok sayıda insanın öldüğünü ve yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.
(İHA)

Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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