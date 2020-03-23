Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
23.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:07
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Güncel