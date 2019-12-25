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Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.

25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:02 Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda'da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.



Burkina, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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