Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışişleri, Çin'den "Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı"na izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.

12.04.2020 01:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:16
Dışişleri, Çin'den
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan 'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.
Sözcü Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."
Aksoy, Deng'in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak "(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Ağrı Dağı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Dışişleri, Çin'den 'Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı'na izahat istedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haber 01:48: Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu - Haber 01:46: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 01:32: Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler