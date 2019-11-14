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Dışişleri: Din görevlisinin öldürülmesinde DEAŞ, PYD/YPG/PKK şüphelidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin, "Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir" açıklamasını yaptı.

14.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:39Dışişleri: Din görevlisinin öldürülmesinde DEAŞ, PYD/YPG/PKK şüphelidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin, "Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz. Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir.Suriye'den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir" ifadeleri kullanıldı.



PKK, YPG, Politika

Kaynak: DHA

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