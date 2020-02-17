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Dışişleri heyetinin Moskova'da diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanması ve ihlallerinin önlenmesine yönelik Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

17.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:35Dışişleri heyetinin Moskova'da diplomasi trafiği sürüyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, 'de kapsamında varılan mutabakatların uygulanması ve ihlallerinin önlenmesine yönelik 'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İdlib'deki son durum ele alındı. Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlib'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek" denildi. - ANKARA

Moskova, İdlib, Soçi, Politika

Kaynak: İHA

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