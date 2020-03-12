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Dışişleri, Irak'ta Taci Üssü'ne yapılan saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

12.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:50
Dışişleri, Irak'ta Taci Üssü'ne yapılan saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak 'ta DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne dün akşam saldırı düzenlendiği hatırlatıldı. Ölü ile yaralanmalara yol açan saldırının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak makamlarından bu saldırıyı düzenleyenleri bir an evvel yakalayarak yargı önüne çıkarmalarını ve ileride böyle saldırıların tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Irak'ın terörle mücadelesine destek veren ve güvenlik kapasitesinin inşasına katkıda bulunan yabancı ülke personelini hedef alan bu saldırının, bölgemizin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atacak yeni bir çatışma sarmalına yol açmamasını temenni ediyor, tüm taraflara itidal içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Irak, Güncel

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