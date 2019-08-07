Haberler» Güncel» Haber

Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.

07.08.2019 13:45 Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrımeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail'in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" denildi.
(İlker Turak/İHA)

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47   Sigaranın zararları senaryo yarışması
15:45   Alevlerin arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı
15:45   İZMİR Yabani saka kuşu avcılığına para cezası
15:45   Selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor
15:44   Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi- 2
15:44   Yolcu midibüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı
15:43   POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi