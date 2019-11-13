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Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir.

13.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:35Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " dünden bu yana 'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."



İsrail, Masum, Gazze, Politika

Kaynak: DHA

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