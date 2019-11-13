Haberler » Güncel » Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz - Haber

Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir.

13.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " dünden bu yana 'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Selen YALAZ/ANKARA, -



İsrail, Masum, Gazze, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
21:04 Pakistan'da muhalefet İslamabad'daki eylemlerini sonlandırdı
21:02 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü
21:02 Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu
21:00 Fenerbahçe eksik çalıştı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:06:10