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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü.

10.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:55Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, makamında ABD Büyükelçisi Satterfield'ı ağırladı. Bozkır, Büyükelçi David Michael Satterfield'ın Ortadoğu bölgesinde birçok ülkede görev yaptığını belirterek, "Washington'a döndüğünde de bölge ve ile ilgili çalıştı. Türkiye'yi ve bölgeyi iyi bilen bir diplomatla çalışmak ikili ilişkileri geliştirmek için avantajdır. İlişkilerimize önem veriyoruz. Türkiye'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkiler konusunda kuşkusu yoktur. İkili ilişkileri ve Washington'da senatörlerle görüşme konusunda konuşacağız" dedi.

Bozkır, ayrıca Ocak veya Şubat ayında ABD'yi ziyaret edeceğini kaydetti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

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