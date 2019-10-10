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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: "Bu harekat orada güvenli bölge oluşturmak, terör örgütü...

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede güvenli bölge oluşturmak ve terör örgütü unsurlarını temizlemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

10.10.2019 12:43Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır:
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede güvenli bölge oluşturmak ve terör örgütü unsurlarını temizlemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bozkır, Dışişleri Komisyonu toplantısı öncesi Barış Planı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bozkır, "Bu harekat orada güvenli bölge oluşturmak, terör örgütü unsurlarını oradan temizlemek ve ileride oluşacak güvenli bölgeye ülkemizde misafir etmekte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimizden büyük bir sayıyı orada yaşamaya imkan sağlayacak ortamı sağladıktan sonra buraya aktarmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve orada şu anda harekatı gerçekleştirmekte olan Mehmetçiklerimize Allah'tan yardım diliyorum, Allah onları korusun. İnşallah hiçbir şehit vermeden ve hiçbir bizi üzüntüye boğacak olay gerçekleşmeden bu harekatı sonlandıracaklardır" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Volkan Bozkır, Politika

Kaynak: İHA

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