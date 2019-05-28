Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
, Kırgızistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Bozkır, makamında gerçekleşen görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin önemine değindi. Bozkır, Türkiye
ve Kırgızistan Meclis başkanları ile Dışişleri Komisyon başkanları düzeyinde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağına dikkati çekti.
Ömüraliyev de Türkiye'nin, ülkesi için tarihi ve stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
Ankara
, TBMM Dışişleri Komisyonu
, Kırgızistan
, Volkan Bozkır
, Politika
Kaynak: AA