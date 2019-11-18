Haberler » Güncel » Dışişleri: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz - Haber

Dışişleri: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

18.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:30Dışişleri: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğu belirtildi. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşmasının, derhal çözüm bulunması gereken mesele haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da  ideolojik altyapısını oluşturmaktadır. Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı Birleşmiş Milletler kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

Selen YALAZ/ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:52 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
23:49 TCMB "Modernin Dili" sergisi açıldı
23:49 Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü
23:48 Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı
23:44 Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:54:43