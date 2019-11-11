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Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

11.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:  "Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."



Evo Morales, Türkiye, Bolivya, Politika

Kaynak: DHA

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