Haberler » Güncel » Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz - Haber

Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

11.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:11Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:  "Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."



Evo Morales, Türkiye, Bolivya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi
18:22 Bartın'da orman yangını
18:22 "Taş, Kağıt, Makas" sergisi 13 Kasım'da açılacak
18:22 Öğrenciler "İngilizce Sokağı"nda yabancı dil öğrenecek
18:20 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:23:21