07.07.2019 23:25
Haberler» Politika» Haber

Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açanterör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan

terör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Gazne ve Kabil'de yaşanan terör olayları ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Afganistan'da barış sağlanması için ilgili taraflar arasında görüşmelerin yoğunlaştığı bu dönemde, son olarak geçen hafta Kabil'de ve bugün Gazne'de meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin ölmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Okullarda eğitim gören masum çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor, kardeş Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Afganistan'ın yanında yer almayı sürdürecektir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Politika

Son Dakika Haberleri
23:58   Yunanistan'daki seçimin galibi Miçotakis
23:25   Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
19:50   İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
19:35   Yunanistan seçimlerini Miçotakis önde tamamladı
19:22   Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi...
18:58   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Sakarya'da belediye başkanlarıyla buluştu
18:57   "Doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak"