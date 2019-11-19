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Dışişleri'nden Bosna Hersek açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

19.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:02Dışişleri'nden Bosna Hersek açıklaması
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliğine büyük önem atfeden Türkiye, hükümetin kurulması konusundaki uzun süren siyasi tıkanıklığın aşılmasının Bosna Hersek'in ve tüm bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacağına inanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Bosna - Hersek, Politika

Kaynak: İHA

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