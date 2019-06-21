21.06.2019 20:06
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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı , Burkina Faso'nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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