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Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak Yunanistan'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet ettiğini bildirdi.

24.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:11Dışişleri'nden Ege adaları açıklaması: Yunanistan müzakere yerine bizi AB'ye şikayet etti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak 'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet ettiğini bildirdi.

Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü hakkındaki bir soruya cevabında, bu statünün 1960'lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlalinin, Ege Denizi'nde birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biri olduğunu hatırlattı.
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Kaynak: Euronews.com

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24.01.2020 20:15:56