Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri alamadığı takdirde, başka ülkelerin ürettiği savaş uçaklarına yöneleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da ziyaret ettiği fuarda, Rus savaş jetlerin sergilendiğini hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programındaki rolüne dikkat çekti, Türkiye'nin önemli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Rusya ile ilişkiler de vardı. İki ülkenin farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını söyledi.