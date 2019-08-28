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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız

F-35 teslimatıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" açıklamasında bulundu.

28.08.2019 19:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri alamadığı takdirde, başka ülkelerin ürettiği savaş uçaklarına yöneleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da ziyaret ettiği fuarda, Rus savaş jetlerin sergilendiğini hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programındaki rolüne dikkat çekti, Türkiye'nin önemli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Rusya ile ilişkiler de vardı. İki ülkenin farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız

Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi, Güncel

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