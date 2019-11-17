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Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum kesimi tarafından KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

17.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:33Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum kesimi tarafından KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz. Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir. Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

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