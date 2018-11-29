Dışişleri'nden İngiltere'ye Tepki

29 Kasım 2018 Perşembe 12:36



29 Kasım 2018 Perşembe 12:36

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de bulunan firari FETÖ sanıkları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Türkiye'ye iadelerine ilişkin başvurunun reddedilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunun ve bundan duyulan derin hayal kırıklığının İngiliz makamlarına iletildiği belirtilerek, "Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur. Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir. Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.(İHA)