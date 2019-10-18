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Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

18.10.2019 21:42Dışişleri'nden kimyasal silah iddiasına yalanlama: İftiraları kategorik şekilde reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Sözcü Aksoy, iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, bazı uluslararası basın organlarında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığının görüldüğünü anımsattı.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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