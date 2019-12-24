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Dışişleri'nden o aracının kundaklanmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

24.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:55 Dışişleri'nden o aracının kundaklanmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün (23 ) sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz.
Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur.
Yunanistan'daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır.
Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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