Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.
09.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:49
Dışişleri Bakanlığı, Sudan 'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
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