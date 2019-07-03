03.07.2019 14:53
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Dışişleri'nden 'Tacura' açıklaması

Dışişleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Libya'nın Tacura bölgesindeki göçmen merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, yazılı yanıt verdi. Aksoy, açıklamasında, "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Politika

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