Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin çağrısı çerçevesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından Yemen'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
09.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:35
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin çağrısı çerçevesinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından, Yemen'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bugün itibariyle (9 Nisan) ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü dönemde, tüm taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve mezkur salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel