08.07.2019 09:58
Haberler» Politika» Haber

Dışişleri'nden Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik

Dışişleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçime ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, seçimi kazanarak, hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ederek, "Sayın Miçotakis'in liderliğinde Hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz" dedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Politika

Son Dakika Haberleri
11:30   'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
11:24   İran: "Tankerimize İngiltere tarafından el konulması tehdit içeren bir eylem"
10:56   Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kiryakos Miçotakis'a tebrik
10:37   Bir günde 44 defa CİMER'e şikâyet edilen başkan çalışamamaktan dert yandı
10:30   Adalet Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı ataması
09:58   Dışişleri'nden Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik
09:47   İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke ile savaş aramıyor"