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Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

23.10.2019 09:00
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

Amerika Birleşik Devletleri, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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