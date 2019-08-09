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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Brezilya'nın ret kararı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki işbirliğini sürdürmeye ve arttırmaya yönelik gayretleri devam edecektir.

09.08.2019 21:45 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Brezilya'nın ret kararı hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki işbirliğini sürdürmeye ve arttırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya'nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin Brezilya tarafından reddi hakkındaki soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Terör örgütü FETÖ sadece ülkemiz için değil, bütün insanlık için ortak bir tehdittir. FETÖ faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Terörün her türlüsüyle kararlı ve samimi bir mücadele gösteren Türkiye aynı tavrı müttefiklerinden ve uluslararası toplumdan da beklemektedir. Bu çerçevede, FETÖ ile mücadele ülkemiz için olduğu kadar Brezilya için de önemli ve öncelikli olmalıdır. Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki işbirliğini sürdürmeye ve arttırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya'nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya, Güncel

Kaynak: İHA

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