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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kıbrıs'ta "siyasi eşitlik" vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ada'da adil bir çözümün Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

11.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:16Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kıbrıs'ta
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin 'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ada'da adil bir çözümün Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.
Sözcü Aksoy, Rum basınındaki bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, Türkiye'nin 1960 tarihli Londra ve Zürih anlaşmaları ile tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti.
Aksoy, yanıtında, "Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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