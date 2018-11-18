Son Dakika! Dışişleri Bakanlığından Doğal Gaz Müjdesi: Türkiye Çalışmalara Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir. Ayrıca kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNAN CEPHESİNE UYARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarındaki arama faaliyetine ilişkin açıklamada bulundu. Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı "parselde" doğalgaz arama faaliyeti başlatmasının bölgenin istikrarına katkıda bulunmadığını ifade eden Aksoy, sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebileceğini kaydetti.

"KKTC'DE FAALİYETLERDE BULUNMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Aksoy açıklamasında, "Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız." dedi.