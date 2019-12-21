Haberler » Politika » Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması - Haberler

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatacakları yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

21.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:49 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Batı Şeria ve 'de savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatacakları yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir. Bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Batı Şeria, Gazze, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:01   Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı - Haberler
16:01   Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı - Haberler
16:00   2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı - Haberler
15:51   Adalardaki fayton kararı vatandaşları ikiye böldü - Haberler
15:49   Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:13:14