Haberler » Güncel » Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması - Haber

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatacakları yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

21.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:05 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Batı Şeria ve 'de savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatacakları yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir. Bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Batı Şeria, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek - Haber
17:40   Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı - Haber
17:38   Batman'da polis, trafik kontrolünde eşine ceza yazdı - Haber
17:36   İstanbul Kent Konseyi açıldı - Haber
17:34   İstanbul'da büyük spor organizasyonu - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
21.12.2019 17:44:12