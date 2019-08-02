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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Önümüzdeki hafta ABD'den askeri heyet gelecek (YENİDEN)

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplasında ABD'den bir askeri heyetin önümüzdeki hafta güvenli bölge ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Suriye'de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağız.

02.08.2019 11:43 Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Önümüzdeki hafta ABD'den askeri heyet gelecek (YENİDEN)

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplasında ABD'den bir askeri heyetin önümüzdeki hafta güvenli bölge ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini belirterek, " Suriye'de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağız. Oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz. Her türlü önlemi alabilecek kabiliyete sahibiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlık binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aksoy, burada yaptığı açıklamada Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ABD yapılan görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, gelecek hafta ABD'den askeri bir heyetin geleceğini kaydetti. Sözcü Aksoy, şunları söyledi, "Suriye'de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağız. Oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz. Her türlü önlemi alabilecek kabiliyete sahibiz. Görüşmeler ilanihaye sürecek değil. Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. Biz müttefiklerimizin teröristlerle işbirliği yapmasını istemiyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz."
Hami Aksoy, toplantıda F-35 savaş uçağı alımına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "F-35 programının müşterisi değiliz, sahibiyiz biz bunun. Programdan dışlanmamız kabul edilebilecek bir durum değil. Sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız" diye kaydetti.

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-Aksoy'un açıklamaları

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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