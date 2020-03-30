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Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine ilişkin, "Türkiye, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek...

30.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:55
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Azerbaycan 'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine ilişkin, " Türkiye , Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek bu gayrimeşru seçimleri tanımamaktadır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin, Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir tezahürü olduğu belirtildi. Bu adımın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yukarı Karabağ ihtilafına barışçıl çözüm bulunması amacıyla AGİT Minsk Süreci çerçevesinde görüşmelerin sürdüğü bir aşamada, işgal altındaki topraklarda sözde seçimlerin düzenlenmesi, barışçıl ve kalıcı çözüme yönelik çabaları baltalayan bir girişim niteliğindedir. AGİT Minsk Grubu dahil uluslararası camiayı bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek bu gayrimeşru seçimleri tanımamaktadır. Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olarak, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye devam edecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Politika
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