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Dışişlerinden italya'ya 'fahri hemşehrilik' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

08.10.2019 18:00Dışişlerinden italya'ya 'fahri hemşehrilik' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Yazılı açıklamada, Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nin aldığı karara tepki gösterilerek, şöyle denildi:
"İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir."

Haber:  Selen YALAZ/ANKARA, -



Avrupa Birliği, İtalya, Parma, Güncel

Kaynak: DHA

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