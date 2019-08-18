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Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

18.08.2019 12:40 Dışişlerinden Kabil'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatın kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İlker Turak/İHA)

Kabil, Güncel

Kaynak: İHA

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