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Dışişlerinden Kerkük'teki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından, Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Hükümetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz" denildi.

25.08.2019 16:45 Dışişlerinden Kerkük'teki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığından, Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Hükümetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırılar sonucunda 6 Türkmen soydaşımızın hayatını kaybettiğini, 11'inin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Kerkük'teki mevcut güvenlik ve istikrar ortamını hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz. Irak Hükümetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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