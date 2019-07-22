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Dışişlerinden UAEA Genel Direktörü Amano için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, vefat eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano için taziye mesajı yayımladı.

22.07.2019 22:37 Dışişlerinden UAEA Genel Direktörü Amano için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, vefat eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, UAEA Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Taziye mesajında, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefat ettiği üzüntü ile öğrenilmiştir. Görevi boyunca ülkemizle yakın işbirliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya hükümetine ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara Ticaret Odası, Dışişleri Bakanlığı, Yukiya Amano, Politika

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