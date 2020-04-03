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Dışişlerinden, Yunan Başbakanı'nın "Türkiye ile ilgili Almanya ve Fransa'ya ilettiği mektuba" tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektupta mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesini, "son derece çarpık ve ahlaksız...

03.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:10
Dışişlerinden, Yunan Başbakanı'nın
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektupta mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesini, "son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünü" olarak niteledi.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Türkiye'ye ilişkin, Macron ve Merkel'e ilettiği mektupla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.
Miçotakis'in mektubunda, "Türkiye'ye maddi desteğin, Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması" teklifinde bulunduğunu hatırlatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'ın kapısına gelen sığınmacılara tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı ve utanç verici muameleler hala hafızalardayken bu ülkenin şimdi de mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesi, son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünüdür. Türkiye, tamamen insani nedenlerle misafir ettiği 4 milyon sığınmacı için bugüne dek 40 milyar dolar harcamıştır."
Avrupa Birliği'nin (AB) ise Suriyeliler için Türkiye'ye yaptığı 6 milyar avroluk taahhüdün bugüne kadar sadece 2,7 milyarını gönderdiğinin altını çizen Aksoy, AB'nin Yunanistan'a ise ülkesindeki 100 bin sığınmacı için 3 milyar avroya yakın destek verdiğini ifade etti.
Sözcü Aksoy, "Bizim teklifimiz bakidir: Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. AB de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz." ifadelerine yer verdi.
Miçotakis'ten Makron ve Merkel'e Türkiye ile ilgili mektup
Yunan Başbakan Miçotakis, Makron ve Merkel'e mektup göndererek, AB ile Türkiye arasında yeni bir göçmen anlaşması imzalanmasını, bu kapsamda Türkiye'ye yapılacak maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalıp çoğalmasıyla doğru orantılı olmasını teklif etmişti.
Mektubunda Türkiye'nin mülteci akınlarını tamamen kontrol etme gücüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, Ankara'nın sığınmacıları AB'ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Almanya, Türkiye, Fransa, Güncel
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